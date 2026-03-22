Alta participación ciudadana marca la media jornada electoral en Potosí

Desde tempranas horas, ciudadanos acudieron masivamente a los recintos de votación, generando largas filas y reflejando el compromiso de la población en una jornada que transcurre con normalidad.
22/03/2026 14:26
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La jornada de elecciones subnacionales 2026 en Potosí se desarrolla con alta participación de la población potosina y sin incidentes de relevancia, según el balance registrado hasta el mediodía.
En diferentes unidades educativas de la ciudad se observan largas filas de votantes que acuden a cumplir con su derecho al voto, reflejando una importante afluencia en esta primera mitad de la jornada.
Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) se destacó el apoyo brindado a la población, especialmente a personas adultas mayores.
“Estamos ayudando a la gente que no puede ver su mesa, tenemos servicio de internet para guiarlos y facilitar el proceso”, señaló un funcionario.
Asimismo, se evidenció un trabajo de asistencia directa a los votantes.
“Hay personas mayores que no escuchan bien o tienen dificultades para movilizarse, entonces se les ayuda a subir gradas y ubicarse en sus mesas”, explicaron.
El ambiente en los centros de votación es de orden y colaboración, con ciudadanos que, además de votar, contribuyen a orientar a otros electores.
Las autoridades resaltan que la jornada avanza con normalidad y una destacada participación, en una elección clave para definir a las nuevas autoridades municipales y departamentales.
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