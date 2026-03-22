TSE: centros de cómputo comenzarán a operar desde las 18:00

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que a partir de las 18:00 se activarán los centros de cómputo en todo el país, tras el cierre de la jornada electoral.

Durante el reporte de media jornada, la autoridad calificó el proceso como exitoso, destacando que el 99,7% de los recintos electorales se encuentra habilitado.

“Esta primera media jornada es calificada como un éxito. Los tribunales departamentales van a iniciar los centros de cómputo a las 18:00 en dependencias de cada tribunal”, explicó.

Ávila precisó que las principales incidencias se concentran en algunos puntos de Santa Cruz y Beni, donde aún se trabaja en la apertura de mesas.

En Santa Cruz, se intenta habilitar mesas en comunidades como Puesto Paz, Picaflor y San Fernando; mientras que en Beni, en la localidad de Exaltación, los vocales continúan organizando el proceso para garantizar la votación.

Con la activación de los centros de cómputo, se dará inicio al procesamiento de actas electorales, una vez concluya la votación en los recintos a nivel nacional.

En Santa Cruz, el TED instaló el centro de cómputo en predios de la Fexpocruz, desde donde prevén que a partir de las 18:00 comiencen a llegar las actas y el material electoral, una vez que los recintos cierren a las 16:00, tras cumplirse las ocho horas de votación.

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