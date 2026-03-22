A horas del cierre electoral, ciudadanos aún buscan su cédula para poder votar en Santa Cruz

A horas del cierre de la jornada electoral, decenas de ciudadanos continúan buscando obtener su cédula de identidad para poder ejercer su derecho al voto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

En el segundo anillo de la avenida San Aurelio, se registra una importante afluencia de personas en una de las cabinas automatizadas de emisión documental del Servicio General de Identificación Personal (Segip), conocidas como Estaciones de Emisión Documental Automatizada (EDA).

En el lugar, más de 30 ciudadanos aguardan su turno con la esperanza de obtener o renovar su cédula de identidad antes del cierre de la votación, previsto para las 16:00 de este domingo 22 de marzo.

“Sí, correcto”, respondió un ciudadano consultado, quien aseguró que acudió al punto para tramitar su documento tras haberlo extraviado.

Casos similares se repiten entre quienes permanecen en la fila. “Voy a sacar una nueva porque la perdí. Estaba ayer entrando a un boliche y la dejé ahí”, relató otro de los presentes.

Incluso, algunos denunciaron haber sido víctimas de hechos delictivos. “La extravié ayer, me asaltaron. Me sorprendió ver tanta gente, pensé que estaría vacío”, comentó otro vecino mientras aguardaba su turno.

La escena refleja la urgencia de ciudadanos que, a pocas horas del cierre de la jornada electoral, intentan regularizar su situación documental para poder participar en las elecciones subnacionales.

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