TSE califica como "exitosa" la media jornada de votación en Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, calificó como exitosa la media jornada de votación en el país, destacando que se logró habilitar el 99,7% de los recintos electorales.

Ávila explicó que las incidencias registradas son puntuales y se concentran en algunas zonas de Santa Cruz y Beni, donde aún se trabaja en la apertura de mesas.

Detalló que en Santa Cruz se intenta habilitar recintos en Puesto Paz, Picaflor y San Fernando; mientras que en Beni, en la localidad de Exaltación, los vocales continúan organizando el proceso para garantizar la votación.

“No hemos tenido reportes negativos, por lo tanto, podemos decir que esta media jornada ha sido un éxito. En La Paz los ciudadanos han tardado en asistir a los centros por las lluvias, pero a esta hora los recintos ya han recibido a los ciudadanos, están votando de manera normal”, dijo Ávila.

Transparencia del Sirepre

Con relación al Sistema de transmisión y publicación de Resultados Preliminares (Sirepre), el titular del TSE resaltó la transparencia de este tras obtener buena calificación las pruebas y auditorías ejercidas por organismos internacionales y misiones electorales.

“Este no es un sistema de cómputo, el Sirepre opera cuando cierra la mesa y cuando los jurados revelan los resultados, el sistema le saca una foto a esa acta, por eso es 100% seguro y transmite estos resultados a los centros de cómputos”, explicó Ávila.

Este domingo, los bolivianos votan para elegir a 5.432 nuevas autoridades departamentales, regionales y municipales, entre titulares y suplentes.

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