José Carlos Sánchez Berazaín emite su voto en Cochabamba y llama a la participación democrática

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la organización Nueva Generación Patriótica (NGP), José Carlos Sánchez Berazaín, emitió su voto este domingo en el Instituto Americano, instando a los ciudadanos a participar activamente en la jornada electoral.

Sánchez Berazaín destacó la importancia de que la elección sea “una fiesta democrática, sin mayores incidentes” y pidió a los cochabambinos que voten de manera consciente, considerando la posibilidad de cambios en la ciudad.

“Esperamos que Cochabamba abra los ojos y vote pensando en un futuro diferente”, afirmó.

A pesar de una mañana lluviosa, el candidato señaló que Bolivia se caracteriza por su tradición democrática y su compromiso con los procesos electorales.

Sánchez Berazaín indicó que seguirá los resultados desde el Hupermall, donde se encuentra su estudio jurídico en la ciudad.

En estas elecciones, los ciudadanos de Cochabamba eligen a un alcalde y 11 concejales. Para estas elecciones subnacionales existen 10 postulantes habilitados en a ciudad.



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