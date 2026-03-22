Candidato Solares emite su voto en jornada electoral en Santa Cruz

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Alfredo Solares, emitió su voto este domingo en el marco de las elecciones subnacionales.

Tras sufragar, se refirió a la situación actual del municipio y a su visión sobre la gestión local, en el contexto del proceso electoral.

También expresó una postura crítica respecto a administraciones anteriores y planteó la necesidad de cambios en la gestión municipal.

Además resaltó la importancia de la coordinación con el Concejo Municipal para la ejecución de políticas públicas.

Sus declaraciones se dan en una jornada en la que la ciudadanía elige a sus autoridades municipales, en un proceso que se desarrolla a nivel nacional.

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