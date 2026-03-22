TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Candidato Solares emite su voto en jornada electoral en Santa Cruz

El candidato expresó su postura sobre la situación de la ciudad tras emitir su voto en la jornada electoral.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 13:38

Foto: Candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Alfredo Solares. Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Alfredo Solares, emitió su voto este domingo en el marco de las elecciones subnacionales.

Tras sufragar, se refirió a la situación actual del municipio y a su visión sobre la gestión local, en el contexto del proceso electoral.

También expresó una postura crítica respecto a administraciones anteriores y planteó la necesidad de cambios en la gestión municipal.

Además resaltó la importancia de la coordinación con el Concejo Municipal para la ejecución de políticas públicas.

Sus declaraciones se dan en una jornada en la que la ciudadanía elige a sus autoridades municipales, en un proceso que se desarrolla a nivel nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD