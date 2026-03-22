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Javier Bellott llama a la unidad y emite su voto en Cochabamba

El candidato destacó que su vocación democrática se centra en trabajar por todos los ciudadanos y en garantizar que los proyectos y sueños de la ciudad se lleven adelante.

Cristina Cotari

22/03/2026 12:27

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Soluciones Con Todos, Javier Bellott. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Soluciones Con Todos, Javier Bellott, emitió su voto este domingo en la unidad educativa San Agustín, instando a la población a participar masivamente en la jornada electoral.

Bellott hizo un llamado enfático a la cohesión social, afirmando que el futuro de la ciudad no puede soportar más exclusiones ni segregación.

 

“Cochabamba necesita unirse porque los cochabambinos siempre han sido solidarios. Somos la ciudad de la oportunidad y hoy debemos demostrarlo”, remarcó.

El candidato destacó que su vocación democrática se centra en trabajar por todos los ciudadanos y en garantizar que los proyectos y sueños de la ciudad se lleven adelante.

“Todos estamos dispuestos a servir a Cochabamba”, añadió.

Bellott indicó que seguirá de cerca los resultados desde el centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, cumpliendo con todas las directrices de las autoridades electorales.

Asimismo, aseguró que espera resultados positivos que reflejen un tiempo de renovación para la ciudad.
 

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