¿No puedes votar? Estos son los puntos para tramitar tu certificado de impedimento en La Paz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz informó que se habilitaron distintos recintos para la emisión de certificados de impedimento de sufragio, dirigidos a ciudadanos que, estando habilitados, no puedan votar por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Según el comunicado oficial, durante la jornada electoral se conformaron brigadas de atención para la entrega de estos certificados en puntos específicos como el Hospital Obrero, Hospital Materno Infantil, Hospital de Clínicas, el Centro Penitenciario de San Pedro, además de las zonas de Obrajes y Miraflores.

“El Tribunal Electoral Departamental de La Paz hace conocer a la ciudadanía los recintos habilitados para la emisión de certificados de impedimento de sufragio”, señala la institución a través de un comunicado oficial.

Foto: Comunicado oficial del TED La Paz

Asimismo, se aclaró que este trámite no se limita únicamente al día de votación.

“Conforme al Artículo 145 de la Ley 026 del Régimen Electoral, los siguientes 30 días posteriores a la jornada electoral se extenderán los certificados de impedimento en oficinas del TED”, detalla el TED La Paz.

Foto: Recintos oficiales en la ciudad de El Alto

La medida busca facilitar a la población el cumplimiento de la normativa electoral y evitar sanciones, garantizando mecanismos para quienes no puedan participar en la jornada de votación por razones justificadas.

Foto: Recintos oficiales en la ciudad de La Paz

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