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Informe preliminar de Derechos Humanos reporta retrasos en mesas de El Alto

Se advirtió ausencia de jurados y fallas logísticas en el inicio de la jornada.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 13:21

Foto: La ciudadanía acude a las urnas para elegir a alcaldes y gobernadores. APG
El Alto

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Un informe preliminar sobre la jornada electoral en la ciudad de El Alto dio cuenta de retrasos en la instalación de mesas y dificultades logísticas en varios recintos de votación.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de esa ciudad, Virginia Ugarte, informó que se evidenció la ausencia de jurados electorales en distintas unidades educativas, lo que provocó demoras en el inicio de la votación.

“Hemos podido evidenciar no solamente en esta unidad educativa, sino en otras también la ausencia de los jurados”, afirmó.

En algunos casos, las mesas no pudieron instalarse a la hora prevista y recién comenzaron a funcionar cerca de media mañana, generando filas y malestar entre los ciudadanos.

“Una mujer adulta mayor asumió como jurado para que se abra la mesa”, agregó Ugarte.

 

El reporte también señala problemas en la habilitación de servicios básicos, como el acceso a baños en algunos recintos, lo que dificultó la permanencia de los votantes durante la espera.

Ante esta situación, se tuvo que convocar a ciudadanos presentes para completar las mesas y permitir la apertura, evitando así mayores retrasos en el proceso electoral.

Asimismo, dijo que se advirtió el cierre de los servicios higiénicos en varios recintos electorales, lo que también evidenció fallas logísticas.

Pese a estos inconvenientes, desde Derechos Humanos se llamó a la población a continuar participando en la jornada y ejercer su derecho al voto, en un proceso clave para la elección de autoridades subnacionales.

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