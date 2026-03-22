“Lo importante es que voten”: Tras sufragar, Carlos Subirana exhorta a reducir el ausentismo electoral

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Subirana, acudió este domingo a su recinto electoral para emitir su voto y aprovechar la ocasión para exhortar a la ciudadanía a participar en la jornada electoral.

Tras sufragar, Subirana recordó que en Bolivia el voto no solo representa un derecho ciudadano, sino también una responsabilidad cívica.

“El voto no solo es un derecho, en el caso de nuestro país, de Bolivia, es una obligación. Por eso siempre exhorto a todas las personas a asistir a sus centros de votación, a su recinto. No importa por quién vota, lo importante es que vote”, manifestó ante los medios de comunicación.

El candidato señaló que la participación en las urnas fortalece la democracia y contribuye al cumplimiento del deber ciudadano con el país.

“Así cumplen con el país, cumplen con su derecho y cumplen con su obligación. Ojalá tengamos un bajo ausentismo”, agregó.

Consultado sobre el desafío que representa la jornada electoral, Subirana aseguró que su equipo realizó una campaña basada en propuestas y en el respeto al electorado.

“Creo que hemos librado un buen combate. Hemos hecho una campaña limpia, austera, por todo decir, yesca, y hemos hecho llegar a la gente una propuesta humanista y cristiana”, afirmó.

El candidato también sostuvo que ahora la decisión final recae en la ciudadanía. “Todo está en manos de los vecinos, del pueblo soberano. El pueblo pone, el pueblo saca, entonces depende ya de ellos”, señaló.

Respecto a dónde esperará los resultados de la votación, Subirana indicó que aguardará los primeros reportes de las encuestas de boca de urna.

“Hay que esperar la primera ola de la encuesta de boca de urna, que es a las dos y media más o menos. Quizás a las tres ya uno sepa cómo va a pintar”, concluyó.

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