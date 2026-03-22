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Rompen ánfora en recinto electoral de Cochabamba; una persona resulta arrestada

La Policía trasladó al responsable hasta la Estación Policial Integral (EPI) de Coña Coña, donde se determinó un arresto de ocho horas como medida inmediata.

Cristina Cotari

22/03/2026 12:54

Rompen ánfora en recinto electoral de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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En la unidad educativa Jaime Escalante de Cochabamba, en la mesa número cinco, se registró un incidente durante la jornada electoral cuando una persona de la tercera edad rompió una ánfora de votación y agredió a una mujer presente en el lugar.

Según reportes, se trata de un hecho recurrente protagonizado por la misma persona, siendo esta la tercera vez que se registra un comportamiento similar en procesos electorales.

 

La Policía trasladó al responsable hasta la Estación Policial Integral (EPI) de Coña Coña, donde se determinó un arresto de ocho horas como medida inmediata. Las autoridades electorales indicaron que el incidente fue solucionado y no afectó el desarrollo general de la votación en el recinto.

Sin embargo,  se analiza la posibilidad de iniciar un proceso para evitar que la persona genere otros incidentes.

Entre tanto en otros recintos electorales la votación se desarrolla con total normalidad con afluencia masiva de ciudadanos para sufragar. 
 

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