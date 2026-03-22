Red Observa Bolivia reporta jornada electoral “normal y pacífica”

La jornada de las Elecciones Subnacionales 2026 se desarrolla con normalidad en Bolivia, según el primer informe preliminar de la Misión de Observación Electoral Ciudadana de la Red Observa Bolivia, que monitorea el proceso en los nueve departamentos del país.

“Queremos destacar que la jornada electoral está transcurriendo con total normalidad, pues nuestros reportes exponen que el 97% de las mesas se han instalado entre las 8 y las 10 de la mañana”, informó Susana Saavedra, jefa de la misión.

El reporte se basa en el despliegue de 1.600 observadores en 34 provincias, 38 municipios y 370 recintos electorales, lo que permitió cubrir tanto áreas urbanas como rurales. Hasta el corte de las 10:00, el 96% de las mesas ya contaba con reportes, sin registrarse irregularidades significativas.

La misión también destacó la organización logística del proceso.

“El 98% de los recintos cuenta con información visible sobre la ubicación de las mesas y puntos de orientación”, señaló Saavedra, resaltando el trabajo del órgano electoral.

Asimismo, se valoró la participación ciudadana y el compromiso democrático.

“Felicitamos a la población boliviana que está acudiendo a las urnas de manera ordenada, pacífica y comprometida”, afirmó la representante.

Desde el Tribunal Supremo Electoral, la vicepresidenta Jimena Camacho coincidió con el diagnóstico y aseguró que “prácticamente el 100% de las mesas electorales están aperturadas sin ninguna dificultad”, aunque mencionó que algunos retrasos se debieron a factores climáticos.

En cuanto a la participación política, el informe reveló una brecha de género en las candidaturas. Del total de 17.788 postulaciones habilitadas, el 46% corresponde a mujeres y el 54% a hombres. La situación es más marcada en cargos ejecutivos.

“De 93 candidaturas a gobernadores, solo siete son mujeres”, detalló Camacho.

La misión adelantó que emitirá un informe preliminar completo en las próximas 48 horas y un informe final en aproximadamente 45 días, que incluirá recomendaciones para mejorar la normativa electoral.

Finalmente, las autoridades y observadores coincidieron en exhortar a la ciudadanía a participar de manera pacífica.

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