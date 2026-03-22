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TED reporta normalidad en jornada electoral en Santa Cruz

El vocal electoral, Manfredo Bravo, destacó el comportamiento de la ciudadanía, lo que permitió que la jornada avance de manera tranquila.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/03/2026 12:56

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Cumplidas las primeras cuatro horas de la jornada electoral, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que, pese a las lluvias registradas en algunos sectores que provocaron retrasos en la apertura de ciertos recintos, la jornada se desarrolla con normalidad.

El vocal electoral, Manfredo Bravo, destacó el comportamiento de la ciudadanía, lo que permitió que esta media jornada transcurra de manera tranquila.

Asimismo, exhortó a la población que aún no acudió a votar a no esperar hasta última hora y participar en la elección de las autoridades departamentales y municipales que serán elegidas para los próximos cinco años.

“Se registraron algunos reclamos, pero ya fueron resueltos. Algunas siglas que habían sido canceladas estaban obstaculizando el voto, pero las autoridades de los recintos han normalizado la situación”, señaló.

Por otro lado, el TED instaló el centro de cómputo en predios de la Fexpocruz, desde donde prevén que a partir de las 18:00 comiencen a llegar las actas y el material electoral, una vez que los recintos cierren a las 16:00, tras cumplirse las ocho horas de votación.

 

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