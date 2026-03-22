Ministro José Luis Lupo emite su voto y garantiza trabajo conjunto con autoridades electas

Tras emitir su voto en la zona Sur de La Paz, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Gobierno trabajará de manera coordinada con todas las autoridades electas en esta jornada subnacional.

“Vamos a trabajar con todas las autoridades que el pueblo boliviano decida”, afirmó, al destacar que se buscará construir una agenda conjunta orientada al desarrollo del país.

La autoridad explicó que, una vez concluido el proceso electoral, se iniciará un acercamiento con líderes políticos y autoridades con representación, con el objetivo de impulsar leyes clave, especialmente en áreas vinculadas a la base productiva y la seguridad jurídica.

Agenda y coordinación institucional

Lupo señaló que se promoverá un trabajo articulado entre el nivel central y las regiones, incluyendo temas como la distribución de recursos y la coordinación entre niveles de gobierno.

También subrayó la necesidad de avanzar en la reinstitucionalización del país y generar condiciones para atraer inversiones, lo que, indicó, requiere consenso político y estabilidad normativa.

El ministro destacó que la jornada electoral se desarrolla con normalidad y participación ciudadana, y afirmó que este proceso permitirá sentar las bases para un trabajo conjunto con las nuevas autoridades.

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