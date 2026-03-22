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Defensoría vigila la votación y alertará sobre posibles conflictos

El monitoreo comenzó a las 07:00 con enfoque en derechos humanos y control de discursos de odio.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 12:24

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Bolivia

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Desde primeras horas de la jornada electoral, la Defensoría del Pueblo activó un sistema de vigilancia a nivel nacional para supervisar el desarrollo del proceso y prevenir posibles vulneraciones.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que el monitoreo inició a las 07:00, con énfasis en la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, así como en la identificación de conflictos, discursos de odio y actos de discriminación.

La institución realizará cortes informativos durante el día, con reportes programados a las 13:00 y 18:00, en los que se evaluará el comportamiento de la jornada electoral en todo el país.

“El objetivo es garantizar que el proceso se desarrolle en un ambiente de respeto y sin vulneraciones, en una jornada clave para la democracia”, aseveró.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a acudir a votar de manera responsable, destacando que la participación es fundamental para fortalecer el sistema democrático.

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