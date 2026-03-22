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¿Quiénes están exentos de votar este domingo en las elecciones subnacionales?

La disposición señala que los ciudadanos mayores de 70 años no están obligados a emitir su voto y tampoco reciben sanciones en caso de no participar en la jornada electoral.

Cristina Cotari

22/03/2026 11:56

Bolivia

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De acuerdo con la normativa electoral vigente, las personas mayores de 70 años están exentas de la obligación de votar en los procesos electorales en Bolivia, conforme establece la Ley Nº 026 del Régimen Electoral.

La disposición señala que los ciudadanos mayores de 70 años no están obligados a emitir su voto y tampoco reciben sanciones en caso de no participar en la jornada electoral.

Asimismo, la normativa establece que también pueden quedar eximidas de sanciones las personas que no votaron por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.

Otros casos

Entre estos casos se encuentran problemas de salud acreditados con certificado médico, ausencia del territorio nacional el día de la votación u otras situaciones debidamente respaldadas.

Estas disposiciones forman parte de la normativa electoral que regula la participación ciudadana en los procesos democráticos y establece los casos en los que corresponde la emisión de certificados de impedimento o exención.
 

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