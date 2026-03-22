Rolando Morales vota y sugiere recuperar el liderazgo de Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Patria, Rolando Morales, acudió este domingo a emitir su voto acompañado de su esposa e hijos, en el marco de las elecciones subnacionales 2026.

Tras sufragar, el candidato señaló que la población elegirá a las autoridades que hayan logrado convencer con sus propuestas y planes de gobierno.

Asimismo, afirmó que el departamento necesita nuevas figuras políticas para enfrentar la crisis económica y recuperar su desarrollo.

Morales comentó que Cochabamba debe volver a ser un departamento productivo y uno de los más importantes del país, impulsando la producción y el crecimiento económico en los próximos años.

“Producir y progresar es nuestro lema y por eso trabajaremos en los próximos cinco años”, afirmó el candidato, a tiempo de señalar que es fundamental que la población participe en la jornada electoral.

En ese sentido, convocó a la ciudadanía a asistir a votar y ser parte de la democracia durante la jornada electoral.

Este domingo 22 de marzo se desarrollan las elecciones subnacionales en todo el país. En el departamento de Cochabamba, los votantes eligen a 389 autoridades, entre ellas un gobernador, 47 alcaldes, 34 asambleístas departamentales y 307 concejales en todos los municipios.

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