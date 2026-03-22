Defensoría habilita línea de WhatsApp para denuncias por vulneración de derechos electorales en Cochabamba

La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, habilitó una línea de WhatsApp para recibir denuncias sobre vulneración de derechos electorales y otras eventualidades durante la jornada electoral de este domingo.

La delegada defensorial departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, informó que la población puede comunicarse al número 71726434 para reportar cualquier denuncia relacionada con vulneración de derechos durante el proceso electoral.

Álvarez también señaló que durante la jornada se verificará el desarrollo de la votación en recintos penitenciarios, entre ellos el penal de San Sebastián Varones, San Sebastián Mujeres y el Centro Penitenciario San Antonio, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad habilitadas.

Asimismo, informó que durante toda la jornada electoral el personal defensorial será desplegado en distintos recintos electorales para monitorear el respeto de los derechos humanos y registrar posibles casos de vulneración, como parte del Plan Defensorial.

Esta labor se realizará con el apoyo de defensores voluntarios que fueron designados como monitores ciudadanos para acompañar el desarrollo del proceso electoral en el departamento.



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