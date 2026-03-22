Falta de control al Auto de Buen Gobierno marca la jornada electoral en el trópico de Cochabamba

La falta de control al cumplimiento del Auto de Buen Gobierno marca la jornada electoral de este domingo en el trópico de Cochabamba, donde se evidenció la circulación de vehículos y motocicletas pese a la restricción vigente por las elecciones subnacionales.

En un recorrido por las calles del centro urbano de Chimoré se observó que las personas circulaban en vehículos particulares y mototaxis para trasladarse a los recintos electorales, sin la presencia de controles policiales que hagan cumplir la prohibición de circulación de motorizados.

Otra de las particularidades de la jornada fue la demora en la distribución del material electoral en algunos recintos. En la unidad educativa Gerónimo Usera de Chimoré se verificó que la entrega del material comenzó después de las 07:00, pese a que los jurados electorales fueron citados a las 06:00.

Sin embargo, uno de los notarios electorales explicó que se garantizaba la apertura de las mesas a las 08:00, pese al retraso.

La jornada electoral también estuvo marcada por una intensa lluvia que cae desde hace varios días en la región, situación que afecta la movilización de las personas. En algunos sectores incluso se reportaron inundaciones y viviendas afectadas, según los pobladores.

A pesar de las condiciones climáticas, las personas acuden a votar y se observó además un intenso movimiento comercial en el trópico, con tiendas abiertas y actividad económica normal durante la jornada.

La Gobernación de Cochabamba emitió el Auto de Buen Gobierno mediante el Decreto Departamental 6521 con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante la jornada electoral del domingo 22 de marzo. La disposición establece la prohibición total de circulación de vehículos motorizados, tanto públicos como privados, desde las 00:00 hasta las 24:00 del día de la votación.

Solo pueden circular motorizados que cuenten con autorización expresa del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba o que pertenezcan a instituciones de seguridad y emergencia; sin embargo, en el trópico cochabambino la restricción no se cumplió de manera estricta durante la jornada electoral.



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