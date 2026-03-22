Paola Cronenbold tras votar: "Tenemos la obligación de reconducir Santa Cruz"

La candidata por la alcaldía cruceña, Paola Cronenbold, llegó esta mañana a la unidad educativa El Retoño, en la zona de La Pampa de la Isla, para emitir su voto y participar activamente de la jornada electoral. Fue recibida con muestras de cariño por los vecinos, quienes le expresaron su apoyo.

En diálogo con los medios, Cronenbold manifestó: “Tenemos la obligación de reconducir Santa Cruz de la Sierra. Hoy estamos aquí para emitir nuestro voto y trabajar por el cambio que nuestra ciudad necesita”.

La candidata destacó la importancia de la participación ciudadana y la búsqueda de nuevos liderazgos que representen a la gente, especialmente en los barrios más alejados. “Esperamos que esta sea una elección con voto consciente, donde el ciudadano elija con responsabilidad”, agregó.

Sobre su plan de gobierno, la candidata señaló que se enfocará en generar empleo y desarrollo local mediante la creación de miles de puestos de trabajo en distintos distritos, impulsando proyectos como el Parque Industrial y la recuperación de la Laguna Esperanza.

Además, mencionó la creación de centros de emprendimiento y bolsas de empleo para los vecinos, así como la descentralización de los distritos, permitiendo que los ciudadanos elijan a sus subalcaldes y puedan fiscalizar las obras, luminarias y servicios en sus barrios.

Finalmente, Cronenbold reafirmó su compromiso con la comunidad: “Este es mi barrio, donde siempre hemos compartido con las familias y trabajado por los sectores que más lo necesitan”.

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