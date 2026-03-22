Sosa tras emitir su voto: “Que sea una jornada de paz y que gane la democracia”

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, llegó la mañana de este domingo a la unidad educativa Sara Porras de Pinto para emitir su voto en el marco de la jornada electoral subnacional.

Acompañada de su hija y de candidatos a concejales, Sosa expresó su entusiasmo por participar en lo que calificó como “una fiesta gigante” de la democracia. “Vengo como una vecina, con ese derecho que nos da la soberanía y la libertad de votar”, manifestó ante los medios.

La candidata hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz. “Que sea una jornada pacífica y que gane la democracia”, señaló, destacando la importancia de la participación ciudadana.

Sosa indicó que, tras emitir su voto, recorrerá distintos recintos electorales para acompañar a otros candidatos de su agrupación, reafirmando su compromiso con el equipo que representa a los barrios cruceños.

Finalmente, adelantó que esperará los resultados en la Casa Central de su agrupación, donde permanecerá junto a sus seguidores “con mucha expectativa, humildad y respeto a lo que defina el pueblo”.

La jornada electoral continúa con la afluencia de votantes y candidatos en los distintos recintos habilitados en la capital cruceña.

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