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Manfred Reyes Villa vota y denuncia guerra sucia durante la campaña electoral

Tras emitir su voto, el candidato señaló que espera que la jornada electoral sea una verdadera fiesta democrática y convocó a la población a acudir a votar desde temprano.

Cristina Cotari

22/03/2026 10:41

El actual alcalde de Cochabamba y candidato a la reelección por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El actual alcalde de Cochabamba y candidato a la reelección por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, emitió su voto este domingo en la unidad educativa Don Bosco, donde destacó la importancia de la participación ciudadana y lamentó que la campaña electoral haya estado marcada por la guerra sucia.

Reyes Villa llegó al recinto electoral acompañado de su hijo, Manfred Reyes Villa Avilés, su esposa, candidatos de su alianza política y simpatizantes.

Tras emitir su voto, el candidato señaló que espera que la jornada electoral sea una verdadera fiesta democrática y convocó a la población a acudir a votar desde temprano.

“Es importante que haya una fiesta democrática, que toda la gente salga a votar temprano. Realmente esperamos que gane Cochabamba, más allá de un candidato, eso es lo importante”, manifestó.

Asimismo, expresó su deseo de que el departamento pueda avanzar sin conflictos sociales. “Ojalá gane el departamento de Cochabamba para que no exista la confrontación, el bloqueo, que es lo que ha perjudicado al departamento”, afirmó.

El candidato también se refirió a la campaña electoral y lamentó que haya estado marcada por ataques y acusaciones. Señaló que en los últimas horas surgieron denuncias y acusaciones en su contra, las cuales calificó como parte de una campaña de guerra sucia.

“Lamento mucho que esta campaña en Cochabamba se haya desarrollado con guerra sucia, pese al silencio electoral. Ayer nomás decían que obligamos a renunciar a un candidato a concejal  para que entre mi hijo. La oferta de los otros candidatos era la guerra sucia”, declaró.

Reyes Villa informó que, tras la votación, se dirigirá a la casa de campaña ubicada en la avenida Pando, donde esperará los resultados de la jornada electoral junto a su equipo.

Finalmente, expresó su deseo de que en el departamento reine la paz, la prosperidad y el desarrollo económico, y señaló que Cochabamba debe generar oportunidades para que la población no tenga que migrar y pueda quedarse a trabajar en la región.
 

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