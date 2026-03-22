Candidata Rocío Molina emite su voto y llama a la población a tomar una decisión para cambiar Cochabamba

La candidata a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Unidos, Rocío Molina, emitió su voto este domingo en el recinto electoral del Colegio La Salle, en la ciudad de Cochabamba, en el marco de las elecciones subnacionales.

Tras emitir su voto, la candidata afirmó que la jornada electoral es una oportunidad para que la población tome decisiones importantes para el futuro de la ciudad.

“Vamos a las urnas a elegir, a tomar una decisión que va a cambiar la vida de los cochabambinos. Decirle a la población que vote, que tome una decisión”, manifestó.

Molina llegó al recinto electoral acompañada de otros candidatos de su agrupación política, quienes también acudieron a cumplir con su deber ciudadano durante la jornada electoral.

La candidata señaló que existe expectativa de que la población acuda de manera masiva a los recintos electorales para participar en la votación.

Esta jornada electoral la población acude a votar por los 10 candidatos habilitados para la Alcaldía de Cochabamba, un hecho que genera gran expectativa en el municipio.

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