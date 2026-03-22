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Candidato Alejandro Mostajo emite su voto y afirma que Cochabamba tiene la oportunidad de salir de la postergación

El candidato informó que su agrupación política cuenta con una sede desde donde esperarán los resultados de la votación, sin realizar actividades públicas de gran magnitud.

Cristina Cotari

22/03/2026 9:56

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por el MTS, Alejandro Mostajo. Foto: Fernando Aguilar - Periodista Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El candidato a la Gobernación de Cochabamba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Mostajo, emitió su voto este domingo en la Unidad Educativa Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, en el marco de las elecciones subnacionales.

Tras sufragar, el candidato señaló que la jornada electoral representa una oportunidad para el departamento. “Estamos cumpliendo con nuestra obligación. Hoy los cochabambinos tenemos la oportunidad de cerrarles el paso a quienes dejaron en absoluta postergación a nuestro departamento”, dijo.

 

 

Mostajo indicó que su propuesta busca impulsar una nueva visión para Cochabamba y trabajar para sacar al departamento de la postergación en la que se encontraría actualmente.

Asimismo, informó que su agrupación política cuenta con una sede desde donde esperarán los resultados de la votación, sin realizar actividades públicas de gran magnitud.

“En política todo puede pasar, pero sabemos que nos va a ir bien”, aseveró el candidato, quien se mostró optimista a la espera de los resultados de la jornada electoral.

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