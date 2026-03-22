“Sea cual sea el resultado, hoy es un día de festejo”, dice el candidato Arzabe tras emitir su voto

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Libre, Giovann Arzabe, emitió su voto este domingo en la unidad educativa Carlos Garibaldi, acompañado de su familia, del candidato a la Gobernación, Juan Flores, y de postulantes a concejales de esa alianza política.

Tras sufragar, el candidato señaló que la jornada electoral se desarrolla con normalidad e invitó a la población a participar de la votación.

“Hoy es un día de festejo, sea cual sea el resultado”, expresó Arzabe, a tiempo de convocar a la ciudadanía a acudir a los recintos electorales para emitir su voto.

El postulante indicó que, luego de votar, tiene previsto visitar algunos recintos electorales para observar el desarrollo de la jornada. Asimismo, calificó el proceso electoral como tranquilo y sin inconvenientes hasta el momento.

Arzabe estuvo acompañado por una comitiva de la alianza Libre, cuyos integrantes también se dirigieron a emitir su voto en distintos recintos electorales de la ciudad.

El candidato remarcó la importancia de la participación ciudadana en la jornada electoral y señaló que la democracia debe fortalecerse con la participación de la población, pensando en el futuro del departamento y de las nuevas generaciones.

Mira la programación en Red Uno Play