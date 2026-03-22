¿Qué necesitas para votar hoy? Requisitos y documentos válidos

En esta jornada electoral, los ciudadanos deben cumplir requisitos básicos para poder emitir su voto sin contratiempos. Entre ellos, ser boliviano, tener 18 años cumplidos al día de la votación, estar inscrito en el padrón electoral biométrico y figurar como habilitado en el registro correspondiente.

El principal documento exigido es la cédula de identidad en formato físico, que debe presentarse obligatoriamente al momento de sufragar. No se aceptan versiones digitales bajo ninguna circunstancia. Incluso si el documento está vencido hace un año, puede ser admitido, siempre que sea el original.

Para el caso de ciudadanos extranjeros, se establece como requisito acreditar una residencia legal mínima de dos años en el país, además de estar debidamente registrados en el padrón electoral.

Las mesas de sufragio atenderán durante ocho horas continuas, desde las 08:00 hasta las 16:00.

Se recomienda a la población acudir con anticipación, verificar su recinto de votación y portar su documento de identidad para evitar inconvenientes durante la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play