Santa Cruz: Refuerzan controles y restringen circulación de vehículos durante jornada electoral

La Policía de Tránsito activó controles en distintos puntos de Santa Cruz para restringir la circulación de vehículos durante la jornada electoral de este domingo 22 de marzo.

En sectores como el Segundo Anillo de la avenida Santos Dumont, efectivos verifican que los conductores cuenten con la autorización emitida por el órgano electoral.

“Se está controlando todos los vehículos que están en circulación”, informó un oficial.

Vehículos retenidos y controles activos

Durante los operativos ya se registraron motorizados retenidos por incumplir la normativa vigente.

“Algunos ya han sido derivados a Tránsito”, señaló, aunque aclaró que la mayoría de los conductores sí cuenta con la documentación requerida.

Las autoridades indicaron que los controles se mantendrán durante toda la jornada, en distintos anillos y sectores de la ciudad.

Recomendaciones a la población

Desde la Policía se recomendó a la ciudadanía tomar previsiones respecto a la circulación, tanto para vehículos autorizados como para peatones.

El despliegue busca garantizar el orden y la seguridad durante las elecciones, en el marco de las restricciones de movilidad vigentes en todo el país.

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