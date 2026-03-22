Observación electoral se activa en los nueve departamentos del país

Con el inicio de la jornada electoral en Bolivia, el despliegue de observadores nacionales e internacionales se consolida como un eje clave para garantizar la transparencia del proceso.

Desde el centro de monitoreo, la jefa de misión de la Fundación Jubileo, Sandra Verduguez, informó que cerca del 80% de los 316 observadores ya se encuentra en recintos electorales en los nueve departamentos.

“Ya casi 280 de nuestros observadores están en sus recintos asignados iniciando la observación”, señaló.

El seguimiento se realiza mediante un sistema en tiempo real, que permite centralizar la información desde distintos puntos del país, mientras equipos acompañan el desarrollo de la votación en cada región.

En las primeras horas se reportaron dificultades puntuales, como en el sector de Achumani, donde hubo demoras en la entrega de material electoral por la espera de notarios.

A esto se suman lluvias en regiones como Oruro, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, aunque estas condiciones no han impedido el despliegue de los observadores.

La misión prevé presentar un primer informe sobre la apertura e instalación de mesas a las 10:00, en el que se evaluará el desarrollo inicial de la jornada.

Además, el proceso cuenta con la participación de observadores internacionales de organismos como el Parlamento Andino, la OEA, Uniore y plataformas ciudadanas, que acompañan el desarrollo de la votación.

El monitoreo busca garantizar que cada etapa del proceso se cumpla con normalidad, en una jornada donde la vigilancia independiente se convierte en un factor clave para la confianza ciudadana.

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