La violencia entre pandillas mantiene en zozobra a los vecinos del barrio Ferbo, ubicado en la zona de la radial 27 del departamento de Santa Cruz, donde en las últimas horas se registraron nuevos enfrentamientos entre grupos rivales.

Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para recabar información e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los cabecillas de ambos bandos. Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que la presencia policial es insuficiente para frenar la escalada de violencia.

“Es una guerra”, relató una vecina, quien lamentó que los patrullajes solo logran dispersar momentáneamente a los involucrados. Según denuncian, una vez que la Policía se retira, los enfrentamientos se reanudan con la misma intensidad.

Los residentes también expresaron su preocupación por la creciente inseguridad, señalando que las pandillas ya no solo se enfrentan entre ellas, sino que también están afectando a familias ajenas al conflicto. Denuncian que incluso se registran amenazas contra quienes brindan información a las autoridades.

Además, indicaron que durante los disturbios se utilizan artefactos explosivos caseros, como cohetes, que han llegado a impactar en viviendas, generando daños materiales y temor entre los habitantes.

Ante esta situación, los vecinos exigen a las autoridades reforzar los operativos de control y aumentar la presencia policial en la zona, con el fin de garantizar la seguridad y evitar que la violencia continúe escalando.

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