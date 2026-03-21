Detención preventiva para 15 personas vinculadas a la seguridad de Marset

El Juzgado de Los Lotes dictó 180 días de detención preventiva para las 15 personas involucradas en la seguridad de Sebastián Marset, en una audiencia cautelar realizada la tarde de este sábado.

Entre los aprehendidos se encuentran 9 colombianos, 2 ecuatorianos y 4 bolivianos.

Los extranjeros serán trasladados a distintos recintos penitenciarios: los ecuatorianos al penal de Palmasola, mientras que los colombianos fueron distribuidos entre las cárceles de Cochabamba, Oruro y Potosí.

El Ministerio Público imputó a los detenidos por organización criminal, atentados contra miembros de seguridad del Estado en grado de tentativa y tráfico de armas.

Las autoridades anunciaron que las investigaciones continuarán para determinar la participación específica de cada implicado y posibles vínculos con otras redes delictivas. El caso genera preocupación sobre la seguridad y el orden público en el país.

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