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Policial

Fatal accidente: Choque frontal entre camiones deja una persona fallecida en Cotoca

El conductor de un camión cargado con ganado falleció tras un violento choque; investigan una posible invasión de carril y fallas mecánicas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/03/2026 20:55

Foto: Captura de video.
Santa Cruz, Bolivia

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Un fatal accidente de tránsito se registró en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, donde el conductor de un camión que transportaba ganado perdió la vida tras ser impactado por otro vehículo de alto tonelaje.

De acuerdo con testimonios en el lugar, la víctima, un hombre de la tercera edad, habría sido arrastrada tras el impacto, lo que derivó en consecuencias fatales.

“Se puede evidenciar en las imágenes que fue arrastrado y decapitado por este camión que lo chocó”, relató un testigo.

Según las primeras versiones, uno de los camiones habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal. 

Ambos motorizados de alto tonelaje quedaron con daños materiales de consideración, mientras que los vecinos exigen que se ponga más señalización en esta vía debido a que los accidentes son constantes.

Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades. El otro conductor involucrado fue aprehendido y se encuentra bajo custodia, mientras avanzan las pericias técnicas.

 

 

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