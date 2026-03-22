Cuba sufrió este sábado un nuevo apagón nacional tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según informó el Ministerio de Energía y Minas.

El corte se registró a las 18:38 hora local y marca el segundo apagón en menos de una semana y el séptimo en el último año y medio.

Sin causas confirmadas

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas del incidente, aunque indicaron que ya se activaron los protocolos para restablecer el servicio.

Crisis energética prolongada

El país atraviesa una crisis energética desde 2024, agravada en los últimos meses por la falta de combustible y problemas estructurales en el sistema eléctrico.

Los cortes de energía son frecuentes: en La Habana pueden extenderse hasta 15 horas diarias, mientras que en otras regiones se reportan interrupciones de hasta dos días continuos.

Impacto y dificultades

El restablecimiento del sistema es un proceso complejo que puede tardar varios días, debido a la limitada disponibilidad de diésel y fueloil para reactivar las centrales.

Además, gran parte de la infraestructura eléctrica presenta fallas y falta de mantenimiento, lo que dificulta una recuperación rápida.

Contexto social y económico

Los apagones afectan directamente la economía y han generado protestas en los últimos años.

El nuevo corte ocurre en medio de un escenario de tensión por la situación energética y el impacto de las sanciones internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play