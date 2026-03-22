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Denuncian presuntas irregularidades en inicio de votación en Portachuelo

Actores políticos advierten posibles incumplimientos y piden claridad sobre la validez de actas en el proceso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/03/2026 9:05

Preocupación por presuntas irregularidades en jornada electoral
Portachuelo, Santa Cruz

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En las primeras horas de la jornada electoral en el municipio de Portachuelo, en Santa Cruz surgieron denuncias por presuntas irregularidades que generan preocupación entre actores políticos locales. 

Según declaraciones de Sergio Antelo, existirían incumplimientos a resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral Departamental (TED), relacionadas con la participación de delegados de mesa pertenecientes a agrupaciones supuestamente inhabilitadas.

Antelo calificó esta situación como una “violación flagrante” a los procedimientos electorales, señalando además que existiría incertidumbre respecto a la validez de las actas y su posterior tratamiento en instancias departamentales.

“No es posible que esta votación se vaya a resolver en el Tribunal Departamental. Las actas no pueden modificarse”, manifestó.

Otra de las observaciones apunta a la falta de transparencia en las instrucciones que reciben los notarios electorales, quienes —según la denuncia— no estarían presentando documentación que respalde las decisiones adoptadas durante la organización del proceso.

Pese a este panorama, Antelo indicó que la jornada electoral continuará con normalidad y que se instruyó a los delegados registrar todas las observaciones en las actas correspondientes, como mecanismo de respaldo ante posibles impugnaciones.

Estas denuncias se producen en el inicio de una jornada clave para la elección de autoridades subnacionales, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades electorales sobre las observaciones planteadas.

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