Potosí inicia jornada electoral con llamado a la participación ciudadana

Desde la Villa Imperial de Potosí se dio inicio a la jornada electoral con un llamado firme a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera responsable y democrática.

El acto inaugural se desarrolla con normalidad y con la presencia de autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED), quienes destacaron la importancia de la participación ciudadana en este proceso.

En ese marco, el presidente del TED de Potosí, Victor Hugo Vega, confirmó que todas las maletas electorales ya fueron distribuidas en los recintos de votación, garantizando así el inicio puntual de la jornada a las 08:00. Asimismo, explicó que los jurados electorales fueron previamente capacitados para cumplir con sus funciones durante las ocho horas continuas de votación, que se extenderán hasta las 16:00.

Respecto al conteo de votos, Vega señaló que desde las 18:00 se instalará la sala plena para iniciar el cómputo oficial de las actas que lleguen al tribunal. Además, se prevé que a través del sistema de resultados preliminares se puedan conocer los primeros datos alrededor de las 21:00.

“El objetivo es llevar adelante una elección transparente e imparcial”, afirmó la autoridad, destacando el rol clave de los jurados electorales, a quienes calificó como “guardianes del voto”.

Durante el recorrido también se evidenció la presencia de efectivos policiales, personal de la Fiscalía y trabajadores de la prensa, quienes se despliegan en distintos puntos del departamento para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

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