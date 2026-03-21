81 personas arrestadas por incumplir Auto de Buen Gobierno

A pocas horas de la entrada en vigencia del Auto de Buen Gobierno, la Policía reportó 81 personas arrestadas por incumplir las restricciones, principalmente relacionadas con el consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Amílcar Sotopeña, informó que los operativos se iniciaron desde las 00:00 del viernes, en cumplimiento del Decreto Departamental 185.

Primer balance de operativos

Según el reporte policial, del total de arrestados:

50 son varones y 26 mujeres en la ciudad de La Paz

5 varones fueron arrestados en El Alto

Las personas fueron trasladadas a dependencias policiales, donde permanecen bajo custodia conforme a la normativa vigente.

Controles por consumo de alcohol

La autoridad explicó que, en esta primera fase, los operativos están enfocados en verificar el cumplimiento de la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

“Desde las 0 horas del viernes está restringido el consumo y la comercialización de bebidas alcohólicas”, señaló.

Más restricciones desde el domingo

Sotopeña advirtió que a partir de las 00:00 del domingo, día de las elecciones, se activarán controles más estrictos, entre ellos:

Restricción de circulación vehicular sin autorización

Prohibición de portar armas

Control de viajes interdepartamentales e interprovinciales

Despliegue policial

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la Policía desplegará alrededor de 7.800 efectivos en todo el departamento de La Paz.

Los operativos abarcarán El Alto, la zona Sur, el centro paceño y áreas rurales.

Controles continuarán

La Policía advirtió que los operativos se mantendrán durante toda la vigencia del Auto de Buen Gobierno, con el objetivo de garantizar una jornada electoral segura y ordenada.

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