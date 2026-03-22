Santa Cruz blinda su Centro de Cómputo a horas de las elecciones subnacionales

El Centro de Cómputo de Santa Cruz se declara listo para la jornada electoral de este domingo. En las últimas horas del sábado, el movimiento ha sido incesante, marcado por el despliegue policial y la logística final para garantizar la transparencia del proceso.

Desde el ingreso principal, el resguardo es evidente. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) han tomado posiciones para asegurar el recinto, mientras en el interior, el personal del Tribunal Electoral ultima los detalles operativos.

Entre las actividades más destacadas de la noche se encuentran:

Entrega de pases de circulación: Ciudadanos y representantes de instituciones que deben laborar durante la jornada electoral acudieron a recoger sus permisos oficiales.

Capacitación final: El proceso de instrucción para los jurados electorales está por concluir, asegurando que cada mesa en las unidades educativas cuente con personal debidamente preparado.

Reunión de Vocales: Los vocales del tribunal permanecen en sesión permanente, supervisando la entrega de material y la adecuación de los ambientes de conteo.

El área destinada al cómputo oficial ya cuenta con toda la infraestructura técnica instalada. Según los reportes desde el lugar, el personal encargado solo realiza ajustes menores en el sistema para recibir el material electoral una vez que cierren las urnas mañana por la tarde.

Santa Cruz espera una jornada de participación ciudadana masiva bajo la atenta mirada de los organismos electorales.

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