[VIDEO] ¡Nunca soltó el celular! Distracción al volante provoca vuelco de camión en Sudáfrica

En Sudáfrica, un conductor de camión de alto tonelaje protagonizó un accidente que quedó registrado en video, tras no soltar su celular mientras conducía. Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves, pero el vehículo sufrió daños considerables.

El video, de 39 segundos de duración, muestra al chofer concentrado en la pantalla de su teléfono mientras avanza por la vía. Al levantar la vista, intenta maniobrar el camión, pero ya era demasiado tarde: el vehículo pierde el control, sale de la carretera y termina volcado.

En el material audiovisual se observa cómo el conductor, producto del impacto, suelta el volante y queda recostado hacia atrás mientras el camión se detiene.

La secuencia, que rápidamente se viralizó, evidencia la gravedad de distraerse con el celular al volante, incluso cuando no hay víctimas fatales de por medio.

A continuación, el video:

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