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¿Aún no sabe cómo votar? Aquí te explicamos en detalle cómo hacerlo este domingo

El presidente del TED cruceño, Marco Monasterio, explica cómo llenar correctamente la papeleta, las opciones de voto y los errores que pueden anularlo en estas elecciones subnacionales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 21:10

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz
Bolivia

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A solo dos días de las elecciones subnacionales, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, brindó información clave para que la ciudadanía ejerza correctamente su derecho al voto este domingo.

La autoridad explicó que la papeleta para la elección de gobernador está dividida en tres franjas: en la parte superior se encuentran los candidatos a gobernador; en la franja del medio, los candidatos a asambleístas por territorio; y en la parte inferior, los postulantes a asambleístas por población.

Monasterio señaló que los ciudadanos pueden votar en línea, es decir, elegir a una sola organización política en las tres franjas, o también optar por el voto cruzado, seleccionando diferentes opciones en cada una de ellas.

Asimismo, aclaró que es válido votar solo en una o dos franjas y dejar las otras en blanco, ya que el cómputo se realiza de manera independiente por cada categoría. Esto permitirá obtener resultados diferenciados en cada nivel de elección.

Sin embargo, advirtió que el voto será nulo si el elector marca más de una opción dentro de una misma franja. Por ejemplo, si en la categoría de gobernador se elige a más de un candidato, el voto quedará automáticamente invalidado.

La autoridad electoral exhortó a la población a informarse adecuadamente y emitir un voto responsable, evitando errores que puedan afectar la validez de su participación en estos comicios.

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