Una noche de terror sacudió el corazón de Harlem, cuando un conductor de 39 años embistió a un grupo de personas en la intersección de West 125 y Frederick Douglass. El incidente, captado en video y viralizado este viernes, muestra imágenes perturbadoras de dos ciclistas siendo arrastrados bajo el capó del vehículo mientras el metal desprendía chispas sobre el asfalto.

El caos se desató alrededor de las 20:05 horas, dejando un saldo trágico de una persona fallecida y cuatro heridos de diversa gravedad. Según los reportes policiales, el automóvil rojo no detuvo su marcha tras el primer impacto, continuando su trayectoria errática hasta colisionar violentamente contra una patrulla estacionada y un camión de carga.

“Vi a dos hombres tirados allí, inmóviles, boca abajo; eran las dos personas que fueron atropelladas en sus bicicletas arrastradas por el coche”, relató un testigo conmocionado ante los medios locales. El mismo declarante añadió con horror que “un hombre salió disparado por los aires, pero los otros dos fueron arrastrados hasta que el auto chocó contra un coche patrulla”.

La magnitud del siniestro dejó una estela de escombros y desesperación en un carril exclusivo para autobuses donde quedaron tendidas las víctimas de 28 y 33 años. “Vimos la bicicleta allí, el ciclista se movía poco y le sangraba mucho la cabeza, pero el otro parecía estar durmiendo”, confesó un visitante que presenció la escena tras llegar a la ciudad para un funeral.

Aunque testigos en el lugar afirmaron que el conductor presentaba signos evidentes de ebriedad, las autoridades de Nueva York aún no han confirmado oficialmente el estado de sobriedad del detenido. Por ahora, la investigación permanece abierta mientras la comunidad digital reacciona con indignación ante las crudas imágenes de la imprudencia al volante.

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