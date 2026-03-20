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Sin vuelos el domingo: así operará BoA antes y después de las elecciones

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación confirmó la suspensión de todos sus vuelos nacionales este domingo por las restricciones electorales. Conoce los últimos despegues antes de la jornada y los primeros que se reanudarán el lunes.

Silvia Sanchez

20/03/2026 11:16

Sin vuelos el domingo: así operará BoA antes y después de las elecciones. Foto ABI.
Bolivia

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Atención si tienes previsto viajar este fin de semana. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció que no operará vuelos nacionales este domingo 22 de marzo, debido a las restricciones vigentes durante la jornada electoral.

La medida responde a las disposiciones que suspenden la circulación del transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario durante los comicios, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

ÚLTIMOS VUELOS ANTES DE LAS ELECCIONES

Según la programación oficial, estos serán los últimos vuelos nacionales del sábado 21 de marzo:

  • La Paz – Santa Cruz: 19:30 y 20:10

  • Cochabamba – La Paz: 22:20

  • Santa Cruz – Cochabamba: 22:35 y 23:05

REANUDACIÓN DE OPERACIONES

Los vuelos se retomarán el lunes 23 de marzo en los siguientes horarios:

  • Santa Cruz – La Paz: 05:20

  • La Paz – Santa Cruz: 05:30

  • Santa Cruz – Cochabamba: 05:35

La aerolínea también aclaró que las llegadas de vuelos internacionales operarán con normalidad, por lo que no habrá afectación en ese servicio.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, instó a la ciudadanía a participar en la jornada electoral y ejercer su derecho al voto, destacando la importancia de fortalecer la democracia en el país.

Si tienes un viaje programado, revisa tu itinerario con anticipación y toma previsiones, ya que no habrá vuelos nacionales durante toda la jornada del domingo.

Mira la programación en Red Uno Play

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