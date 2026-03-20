Ganar en dólares sin universidad: así son los trabajos que ofrece Netflix

En la industria del entretenimiento, “trabajo” no siempre significa un contrato tradicional. En muchos casos, se trata de oportunidades por proyecto: días de rodaje, semanas de filmación o participaciones puntuales. Este formato puede traducirse en pagos elevados por jornada, aunque también implica cierta inestabilidad.

Cuando se habla de Netflix, es importante diferenciar dos mundos: el corporativo (tecnología, marketing, finanzas) y el artístico o de producción. En este caso, el foco está en el segundo, donde predominan los castings y audiciones.

Aquí, el acceso no depende de un título universitario, sino de otros factores como el portafolio, la experiencia previa, la representación, la disponibilidad y el encaje físico o actoral para determinados roles.

¿Qué tipo de trabajos hay y cuánto se paga?

Los llamados de casting ofrecen una idea clara de cómo se mueve este mercado y cuánto se puede ganar.

Uno de los casos más llamativos es el de una producción identificada como “AIG”, donde la agencia Grant Wilfley Casting buscaba dobles de foto para una película. El pago ofrecido alcanzaba los US$1.246 por ocho horas de trabajo, aunque con requisitos muy específicos, incluyendo escenas con desnudos y la presencia de un coordinador de intimidad en el set.

En otro ejemplo, el programa “The Summer of Your Life” buscaba hombres solteros de entre 25 y 31 años para un reality tipo dating show. El pago oscilaba entre US$700 y US$1.000 por semana durante cuatro semanas, además de cubrir viaje y alojamiento. Aquí, más que un título, el requisito clave era encajar en el perfil del programa.

También existen oportunidades como extra, que suelen ser más accesibles. En producciones como “Out the Kitchen”, se convocó a hombres de entre 18 y 75 años en Nueva York para interpretar roles secundarios, como miembros de bandas o personajes de ambiente. En estos casos, los pagos iban de US$187 a US$224 por día.

Un modelo accesible, pero competitivo

Este tipo de trabajos demuestra que sí existen oportunidades vinculadas a producciones de Netflix sin necesidad de estudios universitarios. Sin embargo, el acceso depende en gran medida del perfil, la preparación y la disponibilidad.

Aunque los pagos pueden ser altos —incluso superiores a mil dólares por jornada en algunos casos—, se trata de trabajos temporales, sujetos a selección y sin continuidad garantizada.

En este escenario, el talento, la presencia y la capacidad de adaptarse a distintos roles son las verdaderas llaves de entrada a una industria tan atractiva como competitiva.

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