Fiscalía solicita 180 días de cárcel en Palmasola para Marcelo Arce tras acogerse al silencio

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, permanece bajo custodia policial en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Santa Cruz, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Tras su aprehensión, el sindicado fue trasladado inicialmente al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio ante la comisión de fiscales.

El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva por un lapso de 180 días en el centro de rehabilitación de Palmasola, argumentando la necesidad de asegurar la presencia del investigado durante la etapa preparatoria. De acuerdo a las autoridades, esta medida busca mitigar los riesgos procesales identificados tras el operativo en Equipetrol, donde se detectaron indicios de que Arce intentaba evadir la acción de la justicia.

La situación jurídica del imputado se definirá en las próximas horas, una vez que la autoridad jurisdiccional determine el lugar y el horario para la instalación de la audiencia. El resguardo policial en las instalaciones de la Felcc se ha intensificado para garantizar el traslado seguro del detenido hacia el juzgado correspondiente, en medio de una alta expectativa mediática y social.

El Ministerio Público anunció que la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas se extenderá al entorno familiar más cercano del sindicado. Esto implica que también se centrarán en los dos hermanos de Arce Mosqueira y en su padre, con el objetivo de transparentar el origen y manejo de los activos vinculados al proceso.

Mira la programación en Red Uno Play