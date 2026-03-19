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El mapa de la felicidad: dónde está Bolivia y quién lidera el mundo

El informe global vuelve a coronar a los países nórdicos, mientras una nación latinoamericana sorprende al meterse entre las mejores. ¿Y Bolivia? 

Silvia Sanchez

19/03/2026 11:33

El mapa de la felicidad: dónde está Bolivia y quién lidera el mundo. Imagen referencial RR.SS.
Mundo

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El nuevo ranking mundial de felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, Gallup y las Naciones Unidas, volvió a poner bajo la lupa cómo se sienten las personas en 143 países.

Y mientras el mundo mira a los líderes… muchos se preguntan: ¿dónde está Bolivia?

Los países más felices del mundo

Por noveno año consecutivo, Finlandia encabeza el ranking global, consolidando el dominio de Europa del Norte gracias a factores como bienestar social, confianza institucional y calidad de vida.

El top 10 lo completan:

  1. Finlandia

  2. Islandia

  3. Dinamarca

  4. Costa Rica (gran sorpresa regional)

  5. Suecia

  6. Noruega

  7. Países Bajos

  8. Israel

  9. Luxemburgo

  10. Suiza

El gran dato: Costa Rica rompe el molde y se mete entre los cinco países más felices del planeta.

¿Y Bolivia?

En este nuevo informe, Bolivia se ubica en el puesto 74 del ranking mundial, descendiendo una posición respecto al año anterior.

  • Puntaje: 5.868

  • Contexto regional: noveno lugar en Sudamérica

  • Ubicación global: mitad de tabla

Esto significa que Bolivia se mantiene lejos de los países líderes y también rezagada frente a varias naciones de la región.

¿Cómo está la región?

En Sudamérica, los mejores posicionados son:

  • Uruguay (31)

  • Brasil (32)

Mientras que otros países como Chile (50) y Paraguay (57) se ubican en posiciones intermedias.

¿Qué mide este ranking?

El informe no mide “felicidad” en términos simples, sino percepción de bienestar, basada en factores como:

  • Ingresos económicos

  • Apoyo social

  • Esperanza de vida

  • Libertad para tomar decisiones

  • Percepción de corrupción

Además, esta edición puso especial atención en el impacto de la tecnología: el uso excesivo de redes sociales está asociado a menores niveles de satisfacción, especialmente entre jóvenes.

 

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