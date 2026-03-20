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Última oportunidad: amplían atención para sacar carnet antes de votar, estos son los horarios

A horas de las elecciones, el Servicio General de Identificación Personal habilitó una jornada extraordinaria este sábado. Es la última oportunidad para obtener la cédula de identidad y poder participar en la votación.

Silvia Sanchez

20/03/2026 9:37

Última oportunidad: amplían atención para sacar carnet antes de votar. Foto Segip.
Bolivia

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Si aún no tienes tu carnet de identidad, el tiempo se acorta. Este sábado 21 de marzo será la última oportunidad para tramitarlo antes de la jornada electoral.

El Servicio General de Identificación Personal anunció una atención extraordinaria en todas sus oficinas a nivel nacional, en un horario extendido de 07:00 a 15:00, con el objetivo de que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de documento.

La medida llega en la antesala de las elecciones subnacionales y busca facilitar el acceso a la cédula de identidad, el único documento válido para habilitarse en las mesas de sufragio.

CONTRA EL TIEMPO

Desde la institución recalcaron que esta jornada representa un esfuerzo para agilizar los trámites y responder a la alta demanda de ciudadanos que aún no cuentan con su documento.

“El objetivo es que todos puedan ejercer su derecho democrático”, señaló el director del Segip, Diego Tejerina Morato.

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  • Costo: Bs 17

  • Pago: entidades financieras, UNIMóvil Plus o tarjeta

  • Primera vez (mayores de 18): presentar certificado de nacimiento original

SIN CARNET, NO HAY VOTO

La cédula de identidad es indispensable para sufragar. Sin este documento, no será posible participar en la jornada electoral.

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