Impactantes imágenes: así fue el momento exacto del colapso de un puente en Brasil

Las imágenes son tan breves como estremecedoras. En cuestión de segundos, el asfalto se quiebra, la estructura cede y todo desaparece en el vacío.

A más de un año del colapso del Puente Juscelino Kubitschek, en Brasil, nuevos registros audiovisuales volvieron a poner en el centro de la escena una de las tragedias más impactantes de los últimos años.

El video, captado por el sistema de monitoreo de un camión, muestra el momento exacto del derrumbe ocurrido el 22 de diciembre de 2024, sobre la ruta BR-226, entre los estados de Maranhão y Tocantins.

EL “MOMENTO CERO”

Las imágenes revelan lo que muchos ya describen como el “momento cero” del desastre:

- el pavimento se fractura repentinamente y la cabina del vehículo es literalmente absorbida por el vacío sobre el río Tocantins.

El impacto visual reactivó el dolor de una tragedia que dejó 14 personas fallecidas y al menos diez vehículos que cayeron al río.

UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

El colapso ocurrió en un domingo de alto tránsito, en plena antesala de las fiestas de fin de año. El puente, inaugurado en 1961, ya presentaba signos visibles de deterioro que habían sido advertidos semanas antes.

Minutos antes del derrumbe, incluso un concejal había registrado grietas en la estructura, sin imaginar que estaba captando el inicio del desastre.

IMÁGENES PARA LA JUSTICIA

El nuevo material se convirtió en una pieza clave dentro de las investigaciones judiciales impulsadas por familiares de las víctimas, quienes denuncian falta de mantenimiento y exigen responsabilidades.

Además, el colapso reabrió el debate sobre el estado de puentes y viaductos en distintas regiones del país.

IMPACTO QUE AÚN CONTINÚA

Entre los vehículos que cayeron había un camión que transportaba ácido sulfúrico, lo que generó una alerta ambiental en la zona.

Aunque en diciembre de 2025 se inauguró una nueva estructura, el impacto del desastre sigue presente. Las familias aún buscan justicia y comunidades como pescadores locales continúan enfrentando las consecuencias.

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