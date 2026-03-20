"Se le preguntó culpable o no culpable": Esto dice un experto sobre la audiencia de Marset

La atención internacional se centra hoy en la sala de justicia de los Estados Unidos, donde Sebastián Marset comparece para una audiencia de imposición de medidas que marcará un antes y un después en su proceso judicial. Tras la verificación de su identidad y la lectura de sus derechos, Marset se encuentra frente a la interrogante más determinante de su caso: su declaración de culpabilidad.

La encrucijada legal: ¿Culpable o Inocente?

Según explicó el abogado especialista en derecho internacional, Marcio Battilana, el medio paraguayo C9N, el protocolo del sistema federal es tajante. El juez informará a Marset sobre los hechos de los que se le acusa y le solicitará una respuesta directa sobre su responsabilidad.

Si se declara "No Culpable": El proceso avanzará hacia un juicio oral por jurados. En esta etapa, el juez intimará a la Fiscalía para que entregue todas las evidencias a la defensa (etapa de revelación de pruebas), permitiendo que el equipo legal de Marset analice su estrategia de resistencia.

Si se declara "Culpable": Se activa automáticamente la figura del plea bargain (juicio abreviado). En este escenario, se asume la culpabilidad como un acto de colaboración inicial para evitar el juicio y se programa una audiencia de sentencia en un plazo de cinco a seis meses.

El peso de las estadísticas y la "Colaboración"

El panorama para Marset es complejo. Battilana destaca que en el sistema federal de EE. UU., entre el 95% y 97% de los casos se resuelven mediante el plea bargain. De los pocos que deciden ir a juicio, el 98% termina en condena, lo que deja un margen de absolución extremadamente bajo.

"Colaborar implica cualquier tipo de facilitación del proceso. Si la persona se declara culpable, eso ya se entiende como una colaboración porque ya no habrá juicio", señaló Battilana en entrevista con C9N Paraguay.

La estrategia del "Plea Bargain"

La decisión de hoy no solo afecta el tiempo del proceso, sino la magnitud de la pena. La Fiscalía suele ofrecer reducciones drásticas —de décadas a pocos años— a cambio de una declaración de culpabilidad y, eventualmente, información confidencial que ayude en otras investigaciones. Sin embargo, se aclaró que en el sistema federal no existe la libertad condicional; la pena impuesta debe cumplirse casi en su totalidad.

Al finalizar el día, la respuesta de Marset determinará si el caso se encamina a una larga batalla legal frente a un jurado o si se inicia la fase de negociación de condena bajo estrictas cláusulas de confidencialidad.

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