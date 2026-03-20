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(VIDEO) Esto dijo Marcelo Arce antes de ingresar a su audiencia en el Palacio de Justicia

Minutos antes de ingresar al juzgado, Arce Mosqueira tuvo un breve contacto con la prensa, en el que inicialmente evitó emitir declaraciones. Sin embargo, ante la insistencia de los medios, decidió pronunciarse.

Charles Muñoz Flores

20/03/2026 17:08

Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La tarde de este viernes, Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para someterse a una audiencia de medidas cautelares, en el marco de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Minutos antes de ingresar al juzgado, Arce Mosqueira tuvo un breve contacto con la prensa, en el que inicialmente evitó emitir declaraciones. Sin embargo, ante la insistencia de los medios, decidió pronunciarse.

“No necesito hacerme pasar por nadie. En la vida no hay que hacer daño, la gente sabe”, manifestó. Consultado sobre las razones del proceso en su contra, respondió de forma directa: “Es por política”.

El investigado también afirmó que confía en el desarrollo del caso: “La gente sabe” y “la justicia llega al final”, agregó, sin brindar mayores detalles sobre su defensa.

Durante sus declaraciones, Arce Mosqueira también hizo referencia a su padre, quien actualmente cumple detención preventiva en La Paz y enfrenta un proceso por el mismo tipo de delito. “Lo amo, es un ejemplo y su fortaleza está en todos los bolivianos”, expresó.

La audiencia se desarrolla en el Palacio de Justicia en la capital cruceña, instancia que deberá definir la situación jurídica del imputado. Por su parte, la Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva por 180 días en el penal de cárcel de Palmasola.

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