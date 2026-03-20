Paz designa nuevos vocales electorales en cuatro departamentos a días de las elecciones

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, designó mediante decretos a cuatro nuevos vocales electorales en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Pando y Santa Cruz, en uso de su atribución constitucional.

Las designaciones se producen a pocos días de los comicios subnacionales, en un contexto marcado por cambios en la estructura de los tribunales electorales departamentales.

En Santa Cruz fue designada Yajaira San Martín, quien se desempeñó como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta diciembre.

En La Paz, el nuevo vocal es Juan Carlos Berrios, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia elegido en 2017.

Para Pando fue nombrada Giovanna Mabel Sangüeza, quien ya ejerció el cargo anteriormente, incluso durante las elecciones de 2019.

En Chuquisaca, el designado es Jhonny Heredia, exfuncionario judicial y excandidato al Consejo de la Magistratura.

Con estas designaciones, el mandatario ejerce su facultad de nombrar a un vocal por cada tribunal electoral departamental. Las autoridades salientes habían sido designadas durante la gestión del expresidente Luis Arce.

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