Acribillado en Guayaramerín recibió 82 disparos; su acompañante, seis, confirma fiscal del Beni

Un violento ataque armado ocurrido en Guayaramerín, región fronteriza dejó como saldo un ciudadano brasileño fallecido y una mujer gravemente herida. Según el informe de Alexander Mendoza, fiscal departamental del Beni, la víctima fatal habría recibido aproximadamente 82 impactos de bala.

De acuerdo con los datos preliminares, el hecho se registró cuando ambas personas se desplazaban en una motocicleta. En ese momento, fueron interceptadas por los ocupantes de un vehículo desde el cual abrieron fuego mientras estaban en movimiento.

“El ataque se produjo inicialmente contra la humanidad de ambas personas mientras circulaban. Tras el fallecimiento del conductor, la motocicleta cae al suelo, y la acompañante intenta escapar, siendo también alcanzada por disparos”, explicó Alexander Mendoza, fiscal departamental del Beni.

El informe detalla que los agresores no se detuvieron ahí. Posteriormente, el vehículo retornó al lugar y los atacantes volvieron a disparar contra el ciudadano brasileño, impactándolo principalmente en la cabeza.

La causa de la muerte fue determinada como lesiones graves en los centros nerviosos superiores, con laceración de masa encefálica y traumatismo craneoencefálico penetrante por proyectil de arma de fuego, además de politraumatismo general.

En cuanto a la mujer herida, se informó que recibió al menos seis impactos de bala y fue trasladada a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada. Su diagnóstico preliminar es shock hipovolémico. Por razones de seguridad, las autoridades evitaron brindar mayores detalles sobre su estado y ubicación.

Tras perpetrar el ataque, los autores huyeron del lugar con rumbo a una carretera cercana, abandonando el vehículo utilizado.

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana y unidades especializadas, continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. “Esperamos que en las próximas horas se logren avances importantes, incluyendo la aprehensión de los presuntos autores”, señaló la autoridad fiscal.

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