Una transmisión en vivo que comenzó como una jornada habitual de ventas terminó en una tragedia que conmocionó a la comunidad digital en China y el mundo. Wang Yefei, una reconocida influencer de 39 años popularmente llamada "Sister Wang Zha", perdió la vida el pasado 9 de marzo tras descompensarse frente a la cámara mientras interactuaba con sus miles de seguidores en la plataforma Weibo.

El incidente ocurrió en la provincia de Shanxi, cuando Yefei llevaba apenas 36 minutos de transmisión. Según los registros del directo, la mujer comenzó a mostrar signos de un dolor intenso en la cabeza y el cuello, llevándose las manos a la zona afectada con gestos de angustia. Ante el empeoramiento de su estado, la creadora de contenido advirtió a su equipo de trabajo que no se sentía bien y pidió a gritos que llamaran a los servicios de emergencia antes de desplomarse frente a la audiencia.

En la tranmisión, se la ve angustiada, llevándose las manos a la cabeza mientras pide asistencia, hasta que pierde el conocimiento. (Foto: The Indian Times)

Tras ser trasladada de urgencia a un hospital cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento apenas 11 minutos después de su ingreso. El diagnóstico clínico estableció como causa de muerte una hemorragia en el tronco encefálico, una condición crítica que afecta la base del cerebro y controla funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Una tomografía posterior reveló que la hemorragia cerebral estaba extendida, lo que habría dejado a la paciente en estado vegetativo de haber sobrevivido.

La tragedia ha puesto bajo la lupa el nivel de sobreexigencia laboral al que se sometía la influencer, quien deja a una niña de 4 años en la orfandad. Allegados a Yefei relataron que la mujer gestionaba personalmente toda su operación comercial, realizando transmisiones de entre 7 y 10 horas diarias para vender ropa y artículos del hogar. Esta rutina le permitía dormir solamente entre 4 y 5 horas al día, un ritmo que mantuvo de forma sostenida para cumplir con las demandas de su audiencia y su negocio.

Fuentes cercanas y medios locales como Jimu News informaron que la creadora de contenido sufría dolores de cabeza recurrentes desde hacía semanas, los cuales intentaba mitigar mediante el uso frecuente de analgésicos sin acudir a una revisión médica formal. A pesar de las recomendaciones de su familia para someterse a pruebas antes del Festival de Primavera de 2026, Yefei decidió continuar con su agenda de trabajo, ocultando su malestar físico detrás de los filtros y la energía que mostraba en cada una de sus apariciones digitales.

Con datos de People y TN.

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